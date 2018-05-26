Samsung Cloud’da depolanan fotoğraflara bilgisayardan erişmek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Samsung’un Galaxy akıllı telefon modellerinde yer alan bulut servisi kullanıcılara rehber, fotoğraf, döküman ve diğer içeriklerini bulut ortamına yedekleme imkanı sunuyor. Bu servisin en çok kullanılan özelliklerinden birisi de fotoğraf depolama olanağı. Kullanıcılar galeri içeriğini bulut hesabına yükleyerek fotoğraflarının kaybolmasının önüne geçebiliyor.

Samsung Cloud arka planda çalışarak yeni fotoğrafları bulut hesabına otomatik olarak yedekleyebiliyor. Fotoğrafları güvende tutmanın güzel bir yöntemi. Akıllı telefonun kaybolması, çalınması ya da bozulması durumunda fotoğrafların yedeği bulunmuş oluyor.

Samsung akıllı telefon kullanıcıları Samsung Cloud hesabındaki fotoğraflara bilgisayardan nasıl erişebileceklerini soruyor. Bunun için Windows 10 PC’lere Microsoft Store’dan yüklenebilen bir araç var. Bu yazılım yalnızca fotoğraflara erişim imkanı sunuyor, yedeklenen diğer içeriklere PC’den ulaşamıyorsunuz.

Samsung Cloud’da Depolanan Fotoğraflara Bilgisayardan Erişmek

Öncelikle ücretsiz Samsung Gallery uygulamasını Windows 10 işletim sistemli bilgisayarınıza Microsoft Store mağazasından yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Arayüzdeki Samsung Cloud Sync seçeneğine tıklayın.

Samsung hesabınızın kullanıcı adı ve şifresiyle oturum açın.

Araç Samsung Cloud hesabınızdaki dosya boyutu ve kullanılabilir depolama alanı hakkında bilgi verecektir.

Download all başlıklı uyarı penceresi karşınıza geldiğinde OK seçeneğine tıklayarak yedeklenen fotoğraflarınızı bilgisayarınıza indirmeye başlayabilirsiniz.

İndirme işlemi yedeklenen fotoğrafların boyutu ve internet bağlantı hızınıza bağlı olarak biraz zaman alabilir.

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