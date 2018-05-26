Sony Xperia Z5 Dual E6633 Android Nougat root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sony’nin Android Nougat kurulu, E6633 model numaralı Xperia Z5 Dual akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların cihazlarında root erişimini sağlamaları gerekiyor. Bunun için de öncelikle bootloader kilidi açılmalı ve TWRP recovery kurulmalı.

Ele alacağımız işlemlerin akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakacağını, çeşitli riskler (brick, bootloop gibi) içerdiğini, işlem sırasında veya sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu ifade edelim.

Sony Xperia Z5 Dual E6633 Android Nougat Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

seçeneğini etkinleştirin. Bootloader kilidini kaldırın .

. Gerekli dosyaları indirin ve aşamaları takip edin.

İndirmeler

Kurulum İşlemi

Akıllı telefonu güç tuşunu kullanarak kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutarak download modunda çalıştırın. Bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın.

Kernel dosyasını boot.img şeklinde adlandırın ve ADB kurulum dizinine transfer edin.

ADB kurulum dizinine erişin. Boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan penceredeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

fastboot flash boot boot.img komutunu girin.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu kapatın.

Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutarak download modunda çalıştırın.

TWRP imajını recovery.img şeklinde adlandırın ve ADB kurulum dizinine aktarın.

Bu kez fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu kapatın. Cihazı tekrar bootloader modunda açın.

Ses azaltma tuşuna iki kez basın ve TWRP Recovery Mode seçeneğine gelin. Güç tuşuna basarak cihazın recovery moduna geçmesini sağlayın.

TWRP ana menüsünde öncelikle Backup seçeneğine erişin, tüm partisyonlarını seçin ve yedek alınmasını sağlayın. Yedekleme işlemi tamamlanınca ana menüye dönün.

SuperSU dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine girin, indirip cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim. Root erişiminin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için Root Checker uygulamasından faydalanabilirsiniz.

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