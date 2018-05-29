iOS 11.4 Çok Odalı Ses ve Stereo Eşleştirme Getiriyor

Apple, iOS 11.4‘ü dağıtmaya başladı. AirPlay 2 de nihayet beta sürümünden çıkıyor. Güncelleme uzun süredir beklenen çok odalı ses desteği ve Apple TV ile HomePod’a stereo eşleştirme desteği getiriyor.

Çok odalı ses olarak ifade edilen özellik ile aynı müziği farklı odalardaki birden fazla HomePod’da ya da Apple TV’de çalabiliyorsunuz. Ayrıca Siri‘ye belirli bir parçayı yatak odasında ya da oturma odasında çalmasını söylüyorsunuz.

iOS 11.4

Stereo eşleştirme ile bir müzik farklı HomePod’lar arasında eşzamanlı çalınabiliyor. Apple bu özellik için bir algoritma geliştirerek sesin dengeli çalınmasını sağlamış.

Çok odalı ses ve stereo eşleştirme hem Google Home hem de Amazon Alexa hoparlörlerinin uzun süredir sahip oldukları özelliklerdi. Apple’ın bu anlamda rekabete ayak uydurmuş olmalı önemli. Zira HomePod hem Kanada hem de Fransa ile Almanya gibi ülkelerde önümüzdeki ay satışa çıkmış olacak.

iOS 11.4 ile artık Siri’ye yaklaşan takvim etkinliklerini sorabilecek veya yeni bir tanesini oluşturabileceksiniz. Güncelleme aynı zamanda tüm Apple cihazlarından iMessage mesajlarınızın sesli okunmasını sağlıyor.

Apple’ın WWDC konferansı önümüzdeki hafta başlayacak ve iOS 12 tanıtılacak.

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