Xiaomi Mi 8’in Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi 8‘e ait olduğu iddia edilen bir ekran koruyucusu cihazın yeni tasarımına dair detayları ilk kez ortaya çıkardı. Ekran koruyucusunun kullanılan çentik ve çerçevenin üst kısmındaki 2.5D kıvrımlı tasarımla uyumlu olması sağlanmış. Bu kıvrım telefonun metal yan yüzeyinde birleşerek tasarımda devamlılığı sağlıyor.

Ne yazık ki görseller bizlere çok fazla bilgi vermiyor. Ancak metinden anlayabildiğimiz kadarıyla koruyucunun cam yüzeyinin yapıldığı maddenin sağlamlığından ve oleofobik kaplamaya sahip olduğundan bahsedilmiş.

Xiaomi Mi 8

İkinci görsele bakarsanız, cihazda 3.5 mm kulaklık girişi bulunmadığını görüyorsunuz. Ancak bu giriş bazı cihazlarda olduğu gibi üst tarafa yerleştirilmiş de olabilir. Şimdiye kadar cihazla ilgili yapılan birçok sızıntı da hiçbir zaman 3.5 mm jak yuvasından söz edilmedi. Bu nedenle çok umutlanmamakta fayda olduğunu düşünüyoruz.

Buna ek olarak, Xiaomi Mi 8 Snapdragon 845 yonga seti ile geliyor. RAM’i 6 GB ve dahili depolama alanı ise 128 GB. Elbette bir amiral gemisine yakışır şekilde çift kamera düzeneğine sahip olacak.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.