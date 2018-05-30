Honor 7X root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Honor 7X akıllı telefonda ileri düzey özelleştirmeler yapmak ve bazı özel araçlardan yararlanmak isteyen kullanıcıların root erişimini sağlamaları gerekiyor. Bunun için de öncelikle bootloader kilidi açılmalı ve TWRP recovery kurulumu gerçekleştirilmeli.

Ele alacağımız işlemlerin akıllı telefonu garanti kapsamı dışında bırakacağını, çeşitli riskler içerdiğini (brick, bootloop gibi); işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinizde olduğunu ifade edelim.

Honor 7X Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Gerekenler

Akıllı telefonu en azından % 70 seviyesine şarj edin.

USB Debugging seçeneğini etkinleştirin.

seçeneğini etkinleştirin. Cihazın Android Oreo işletim sistemi versiyonu ve EMUI 8.0 arayüzünü çalıştırdığından emin olun.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin.

Bootloader kilidini kaldırın.

Minimal ADB and Fastboot ‘u yükleyin.

‘u yükleyin. TWRP recovery imajını indirin.

imajını indirin. Magisk v16 versiyonunu indirin.

TWRP Recovery Kurulumu ve Root Erişimini Sağlamak

TWRP recovery imajını ve Magisk’i indirin. Magisk’i akıllı telefonun depolama birimine transfer edin. TWRP imajını ADB kurulum dizinine aktarın.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses azaltma tuşlarına basılı tutun.

ADB kurulum dizinine erişin (C:\Program Files (x86)\Minimal ADB and Fastboot) ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut istemi aracı çalıştırılacaktır.

fastboot flash recovery_ramdisk honor_7X_EMUI8TWRP.img komutunu girin.

Flash’lama işlemi tamamlandığında güç ve ses artırma tuşlarını kullanarak akıllı telefonu recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Backup seçeneğine dokunun ve her ihtimale karşı tüm partisyonları yedekleyin.

Ana menüye dönün ve Install seçeneğine dokunun.

Daha önce akıllı telefona transfer etmiş olduğunuz Magisk dosyasını seçin ve flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. Cache partisyonunda temizlik gerçekleştirin. İşlem tamamlanınca akıllı telefonun yeniden başlatılmasını sağlayın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.

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