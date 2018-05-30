Vivo NEX S, Snapdragon 710 ve 4 GB RAM ile Görüntülendi

Vivo NEX S akıllı telefonunun Snapdragon 710 yonga seti ve 4 GB RAM ile geleceği ortaya çıktı. Bu kez kaynak oldukça güçlü. Zira cihaz popüler benchmark uygulaması Geekbench’de listelenmiş durumda. Ancak hepsi bununla sınırlı değil. Cihazın aynı zamanda Android 8.1 çalıştırdığı da görülmüş.

Önceleri Vivo NEX’in günümüzün en güçlü yonga seti, Snapdragon 845 ile geleceği iddia edilmişti. Bu da listelenen cihazın aslında NEX S olduğunu gösteriyor. Bu anlamda iki farklı modelle karşı karşıya olduğumuz söylenebilir.

Vivo NEX S

NEX S, Snapdragon 710 ve Vivo NEX ise Snapdragon 845 ile gelecek. Bu akıllı telefonların sırasıyla 940 ve 650 Euro fiyat etiketine sahip olacağı iddialar arasında.

Vivo NEX S’in içerisindeki Snapdragon 710 kendisini Xiaomi Mi 8 SE ile doğrudan rakip yapıyor. Vivo NEX S bir süre önce Çin Zorunlu Sertifika komisyonu tarafından listelendi. Açıklamada cihazın kutudan 22.5 W şarj cihazı ile çıktığı belirtiliyor. Bu da Quick Charge 4+ desteğine sahip olacak demektir.

Şirketin her iki cihazı da, Vivo NEX ve NEX S, 12 Haziran‘da Çin’de tanıtılmayı bekliyor. Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.