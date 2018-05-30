Xiaomi Redmi 6A akıllı telefonun teknik özellikleri TENAA web sitesinde ortaya çıktı. Listelemeye bakılırsa üç farklı model var; M1804C3CT kodlu cihazda 8 MP çözünürlüklü tek kamera bulunuyorken M1804C3DT / M1804C3DC modellerinde 12 MP + 8 MP çift kamera yapılandırması mevcut.

Xiaomi Redmi 6A Akıllı Telefonun Özellikleri Belli Oldu

Akıllı telefonun 5.45 inç genişlikli ekranı 1440 x 720 piksel çözünürlük değeri ve 18:9 en boy oranı değeri sunuyor. 147.46 × 71.49 × 8.3 mm boyutlarında ve 146 gram ağırlığındaki cihaza 3000 mAh kapasiteli pil güç veriyor. Ön yüzde selfie çekimler için 5 MP çözünürlüklü kamera bizlerle olacak. Redmi 6A kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonu ve MIUI arayüzünün güncel versiyonuyla çıkacak.

Akıllı telefonda Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 625 yongasetine yer veriliyor. 2 GB, 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri olacak. Siyah, mavi, kırmızı, pembe, mor, sarı, beyaz, altın, gri gibi çok sayıda renk seçeneğinin sunulması bekleniyor.

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