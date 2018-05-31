Samsung Galaxy A9 Star ve A9 Star Lite Tasarımı ve Fiyatı

Nihayet doğrulandı! Sızdırılan posterler hangi telefonun Galaxy A9 Star ve hangisinin A9 Star Lite olacağını gösterdi. Hepsi bununla kalınmadı; çıkış tarihi ve fiyat gibi önemli bilgiler de paylaşıldı.

Kod adı SM-G8850 olan cihaz aslında Samsung Galaxy A9 Star. Posterde çift kamerasıyla öne çıkıyor. Yaklaşık fiyatı 545 USD olacak ve ön siparişler 7 Haziran’da başlayıp, 14 Haziran’a kadar devam edecek. Telefonun ilk 10,000 adetinin hediye JBL kulaklık ve 15,000 adetinin ise hediye 64 GB Samsung microSD kart ile satılacağı açıklanmış.

Galaxy A9 Star

A9 Star Lite ikinci posterde ekranın sol alt kısmında göze çarpıyor. Telefon tasarımı itibariyle Galaxy A6+ (2018) ile oldukça benzer. Bu benzerliği sağlayan ögeler arasında merkeze yerleştirilen çift kamerası, anten çizgileri ve mavi rengi var. Önceki bir iddiada Star Lite’ın Çin’de Galaxy A6 adıyla satışa sunulacağı belirtilmişti.

İkinci poster aynı zamanda Galaxy A9 Star’ın önde ve arkada yapay zeka özelliklerine sahip 24 MP kameralarla geleceğini gösteriyor. Şu ana kadar Samsung Vietnam‘ın SM-G885F/DS kod adında çift SIM’li bir A9 Star için sayfa hazırladığını görmüştük. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgi ortaya çıkacaktır.

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