Samsung Galaxy Tab S3 Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlerin yazılım güncellemeleri genellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan kullanıcılara dünyanın birçok bölgesine kıyasla geç ulaşıyor fakat Galaxy Tab S3 tabletle bu durum değişmiş görünüyor.

Samsung’un Galaxy Tab S3 için Android Oreo güncellemesini iki hafta öncesinde yayınlayacağı bildirilmişti fakat duruma bakılırsa güncelleme şu an yalnızca ABD’de dağıtıma sunuldu. ABD’de yaşayan Samsung Galaxy Tab S3 tablet kullanıcıları önümüzdeki günlerde 1.23 GB boyutundaki güncellemenin bildirimini alacaktır.

Samsung Galaxy Tab S3 Android 8.0 Oreo Güncellemesi

Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesini alan Galaxy Tab S3 kullanıcıları güncelleme ile ilgili bazı detayları ve deneyimlerini paylaştı. Tablet Samsung Experience 9.0 arayüzüne kavuşuyor. Biyometrik doğrulamanın geliştirildiği; panelin, ana ekranın, Samsung klavyenin, sistem performansının, kilit ekranının, Smart View özelliğinin, Samsung Cloud bulut depolama servisinin ve kaybolan / çalınan cihazların tespitini sağlayan Find My Mobile sisteminin iyileştirildiği ifade ediliyor.

Güncelleme paketinde Mayıs ya da Haziran ayı Android güvenlik yamaları da mevcut. Güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı için Galaxy Tab S3 sahiplerinin biraz sabırlı olmaları gerekebilir.

Bu arada Samsung Türkiye’nin güncel Samsung akıllı telefon ve tabletlerinin işletim sistemi güncellemeleri ile ilgili bilgilerini paylaştığı Guncelmiyiz.com web sitesine baktığımızda Samsung Galaxy Tab S3 Android 8.0 Oreo güncellemesi için 8 Haziran tarihinin işaret edildiğini gördük. Tabii bu tarihin ertelenmesi de söz konusu olabilir.

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