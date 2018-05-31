Motorola’nın yeni Moto Z3 Play akıllı telefonunu 6 Haziran’da tanıtması bekleniyor. Bu tarihe yaklaştıkça akıllı telefonla ilgili yeni detaylar belirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde akıllı telefonun teknik detayları büyük oranda sızdırılmıştı.

Moto Z3 Play akıllı telefon popüler benchmark araçlarından Geekbench’in veritabanında belirdi. Ekran görüntüsüne bakılırsa cihaza Qualcomm’un Snapdragon 660 yongaseti güç veriyor.

Snapdragon 660 Yongasetli Moto Z3 Play’in Test Sonucu Ortaya Çıktı

Daha önceki sızıntılar akıllı telefonda Snapdragon 636 yongasetinin yer alacağını işaret ediyordu. Bu durumu cihazın iki varyantı olabileceği şeklinde yorumlayanlar var.

Geekbench’te beliren akıllı telefonun 4 GB RAM içerdiği ve Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonunu çalıştırdığı görülüyor. Cihaz aracın tek çekirdek testinde 1299, çoklu çekirdek testinde ise 4851 puan elde etmiş.

Moto Z3 Play’in 6 inç genişlikli Super AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlük destekliyor. 32 GB / 64 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 12 MP çözünürlüklü çift arka kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylarla geliyor.

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