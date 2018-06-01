Apple iPhone‘da yazı tipini kalınlaştırma ve yazı boyutunu büyütme işlemi için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. iOS işletim sistemli cihazınızda metin okumaya çalışırken zorlanıyor musunuz? Bu durumla mesajlar, aramalar ya da WhatsApp, Instagram, haber uygulamaları gibi üçüncü parti araçlarda karşı karşıya kalabilirsiniz. iOS’li cihazınızda yazı tipi boyutunu yetersiz buluyorsanız fontu büyütmeniz mümkün. Rahat okuma deneyimi için yazı tipini kalınlaştırma imkanı da sunuluyor. Bu seçenekler yalnızca kendiniz için değil, yakın çevrenizdeki hipermetrop bireylerin hayatını kolaylaştırmak için de kullanılabilir.

iPhone: Yazı Tipini Kalınlaştırma ve Yazı Boyutunu Büyütme

iOS cihazda kolay okuma deneyimi elde etmek amacıyla yazı tipini kalınlaştırmak için:

Cihazın ana ekranından Settings aracına erişin.

Buradaki Display & Brightness seçeneğine dokunun.

Bold Text seçeneği için bir anahtar bulunmakta, onu etkinleştirin.

Değişikliğin uygulanabilmesi için iPhone’un yeniden başlatılması gerekiyor, bu nedenle Continue butonuna dokunarak cihazın yeniden başlatılmasını sağlayın.

iOS cihazınız yeniden başladığında değişikliğin uygulandığını göreceksiniz. Uygulama isimleri, Messages & WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları, Instagram’da kullanıcı adları ve desteklenen diğer alanlarda kalın yazı tipinin olduğu metinlerle karşılaşacaksınız.

iPhone’da yazı boyutunu büyütmek için üst kısımdaki adımlarda Bold Text yerine Text Size‘a dokunun.

Bu ekranda bir kaydırma çubuğu bulunuyor. Sağa doğru kaydırma yaparak metin boyutunu artırabilirsiniz. Üst kısımdan anlık ön izleme yapılabildiğini not düşelim.

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