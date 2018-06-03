Çinli ZTE, ABD’ye 1.7 Milyar USD Ceza Ödeyecek

İçeriden aktarılan bilgilere bakılırsa teknoloji devi Çinli ZTE, 15 Nisan’daki ticaret yasağının ardından şimdi de 1.7 milyar USD ceza ödemek üzere. Firma, kullandığı donanımın yüzde 25 ila 30’unu ABD’li şirketlerden tedarik ettiğinden, kendisinin hali hali hazırda 3 milyar USD kayıpla karşılaştığı düşünülüyor.

ZTE

Ancak ZTE’nin aslında umut ettiği tek senaryo bu. Zira söz konusu 7 yıllık ticaret yasağı şirkete bundan çok daha büyük kayıplar yaşatacak. ABD hükumeti, ZTE’ye verdiği 1.7 milyar USD cezanın üstüne bir de yönetim kurulunun ve yönetici ekibinin değişmesini istiyor. Ardından, “uyum yöneticisi” denilen şirket ya da kişilerle anlaşarak operasyonlarının denetlenmesini istiyor.

Tüm bunların şirkete 1 milyar USD‘ye mâl olması bekleniyor. Bunlara ek olarak ABD merkezli bir bankaya 400 milyon USD koyması talep edilecek.

İlginç şekilde, konuya yakın olan bazı isimler ZTE’nin ABD için bir sömürü kaynağı haline geldiğini iddia ediyor. Eğer ABD hükumeti ZTE ile anlaşmayı kabul ederse Çin, ABD’den daha fazla tarım ürünü almak zorunda bırakılacak.

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