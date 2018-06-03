OnePlus 6’da ekran görüntüsü almak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemli akıllı telefonlardaki ekran görüntüsü alma özelliğinin ne kadar faydalı olduğu konusunda sanıyoruz herkes bizimle aynı fikirde olacaktır. Zaman zaman çeşitli internet sitelerinde veya sosyal ağlarda gördüğümüz içerikleri bir kenara kaydetmek / arkadaşlarımızla paylaşmak için ekran görüntüsü alıyoruz. Bu özellik bizler gibi içerik hazırlayan teknoloji editörlerinin işlerini de hayli kolaylaştırmakta. Yeni bir akıllı telefon satın alan kullanıcıların yaptıkları ilk şeylerden birisi doğal olarak cihazda ekran görüntüsünün nasıl alınabildiğini öğrenmek oluyor.

Dilerseniz şimdi 2018 yılının amiral gemisi akıllı telefon modellerinden OnePlus 6’da nasıl ekran görüntüsü alınabileceğine bakalım.

OnePlus 6’da Ekran Görüntüsü Almak

Fiziksel Tuşları Kullanarak

Görüntüsünü elde etmek istediğiniz ekran / sayfa / içeriği açın.

Akıllı telefonun güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz.

ve butonlarına aynı anda basın ve 1 – 2 saniye kadar basılı tutun. Ekran görüntüsü yakalama efektini görecek ve sesi duyacaksınız. Ekran görüntüsü alınmış oluyor, tuşları bırakabilirsiniz. Yakaladığınız görüntüye bakmak için bildirim çubuğunu aşağı çekebilir ve ekran görüntüsü alma bildirimine dokunabilirsiniz.

Kaydırma Jestini Kullanarak

OnePlus 6 akıllı telefonda üç parmakla kaydırma hareketi yaparak da ekran görüntüsü alınabiliyor. Bunun için bir seçeneğin etkinleştirilmesi lazım.

Akıllı telefonda Settings > Gestures menüsüne ilerleyin ve Three-finger screenshot seçeneğini etkinleştirin. Artık ekranda aşağı ya da yukarı doğru üç parmakla kaydırma hareketi yaptığınızda o an açık olan ekran / sayfa / içeriğin ekran görüntüsü kaydedilecektir.

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