Duruma bakılırsa Samsung’un 2018 yılı amiral gemisi akıllı telefon modellerinden Galaxy Note 9, 9 Ağustos’ta resmen duyurulabilir. Bu tarih geçtiğimiz yılki Galaxy Note 8 tanıtım etkinliğinin iki hafta öncesine tekabül ediyor.

Galaxy Note 9 tanıtımının gerçekleştirileceği Unpacked etkinliğinin New York’da düzenlenmesi bekleniyor. Cihazın arka yüzünde muhtemelen Galaxy S9+ akıllı telefondaki gibi 12 MP çözünürlüklü çift kamera yapılandırması olacak. Kameranın f/1.5 ile f/2.4 arasında değişebilen adaptif diyafram özelliğini barındırması bekleniyor. ABD ve Çin’de satışa sunulacak versiyonlara Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 845, aralarında ülkemizin de bulunduğu diğer bölgelerdeki versiyonlara ise Samsung’un üst düzey Exynos 9810 yongaseti güç verecek.

Samsung Galaxy Note 9’un Duyuru Tarihi Netleşiyor

Galaxy Note 9 akıllı telefonda ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucu sensörün bulunması bekleniyordu ancak son bilgiler bu özelliğin Galaxy serisi akıllı telefonların 10. yılında tanıtılacak olan Galaxy S10’da karşımıza çıkacağını işaret ediyor.

Cihazın 6.4 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1440 x 2960 piksel çözünürlük değerine sahip olacak. Infinity Display niteliğindeki ekranın güncel cihazlardan aşina olduğumuz 18.5:9 en boy oranıyla gelmesi söz konusu. 6 GB RAM ve 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi tatmin edici duruyor.

Bu arada 9 Ağustos tarihi için Samsung cephesinden resmi bir doğrulama gelmediğini belirtmek gerek. Yani akıllı telefonun tanıtımı Ağustos sonunda da yapılabilir.

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