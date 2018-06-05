Android‘li akıllı telefonlarda El Hareketiyle Selfie Çekmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Android işletim sistemli akıllı telefon üreticilerinin fotoğrafçılık alanında önemli işlere imza atmış firmalarla donanımsal ve yazılımsal alanlarda iş birliğine gitmesinin önemli bir gerekçesi var. Geride bıraktığımız yıllarda mobil dünyadaki kamera performansları ciddi şekilde yol kat etti ve firmalar kullanıcıların ilgisini çekebilmek için daha yüksek çözünürlük değerleri, çift kamera yapılandırmaları ve eğlenceli yazılımsal özellikleri devreye aldı.

Bu dönemde selfie çekimler de hiç olmadığı kadar popüler ve vazgeçilmez bir hal aldı. Selfie çekimler zaman zaman hayli zorlu olabiliyor, özellikle kalabalık bir grupla selfie çekmek istediğinizde kareye herkesi sığdırabilmek için cihazı uzakta tutmanız gerekebiliyor. Bu durumda da fotoğrafı çekmek zorlaşıyor. Eyesight tarafından geliştirilen Snapi uygulamasıyla basit jest / el hareketlerini kullanarak selfie çekimlerini kolaylaştırabilirsiniz.

Android: El Hareketiyle Selfie Çekmek

Öncelikle Snapi uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve aracın kamera ile depolama birimine erişimine onay verin.

Ön kamera açıldığında avuç içinizi tamamen gösterecek şekildeki el hareketini yapın ve uygulama arayüzünde sol üst kısımda bu jestin belirmesini bekleyin.

Sonra elinizi yumruk yapın ve sol üst kısımda yumruk görselinin çıkmasını bekleyin.

Tekrar avuç içinizi gösterin, geri sayım başlayacaktır. Geri sayım tamamlandığında çekim gerçekleştirilecektir.

Geri sayım süresini uygulamadaki Settings menüsünden 0 – 2 – 5 – 10 saniye olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

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