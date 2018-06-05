Xiaomi Mi 8 Çin’de Satışa Çıktı ve 1 Dakikada Tükendi

Xiaomi Mi 8 bugün Çin‘de satışa sunuldu ve yalnızca bir dakika içerisinde tükendi. Xiaomi’li bir yetkilinin açıklamasına göre yeni amiral gemisi cihazın satışının tamamlanması 37 saniye almış.

Satışın bu ilk ayağında kaç adet telefonun satışa çıkarıldığı konusunda bir açıklama yapılmadı. Satışın ikinci ayağı için verilen tarih 12 Haziran ve yerel saat itibariyle 10:00‘da başlayacak.

Mi 8’in bu kadar hızlı satılmasını sağlayan bir detay da telefonun fiyatı oldu. Yaklaşık 360 Euro‘dan başlayan amiral gemisi cihaz, Snapdragon 845 yonga setine sahip en ucuz telefon konumunda.

Xiaomi Mi 8

Cezbedici çipsetin yanı sıra Mi 8, 6.21 inç Super AMOLED bir ekrana sahip. 20 MP özçekim kamerasının yanında bir de çift 12 MP f/1.8 + 12 MP f/2.4 kameralar var. Dahili depolama alanı 64 GB’dan başlıyor ve RAM tarafında 6 GB ile karşılaşıyoruz. RAM yükseltilemiyor ve telefonun gövdesi cam / metal ikilisinden üretilmiş.

Xiaomi Mi 8, Çin’in haricinde yedi markette daha satışta olacak. Bunlar arasında şu an için Mısır, İspanya, Hindistan, İtalya, Rusya, Fransa ve Vietnam var.

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