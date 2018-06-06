Android‘li akıllı telefonlarda Share / Paylaş menüsünü temizlemek için ne yapılabileceğine değineceğiz. Android’deki Share / Paylaş menüsü uygulamalar arasında veri aktarımının kalbini oluşturuyor. Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz hemen her uygulama buraya kendi kısayolunu ekliyor. Bu durum menünün çok kalabalık hale gelmesine yol açabiliyor. Neyse ki Android’de Paylaş menüsünü temizlemek mümkün, üstelik bunun için root erişimini sağlamak da gerekmiyor.

Android: Paylaş Menüsünü Temizlemek

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda temiz bir Share menüsü elde etmek istiyorsanız AppChooser uygulamasından yararlanabilirsiniz. Uygulama Android’in paylaşma menüsü yerine kendi arayüzünü devreye alıyor, burada dilediğiniz düzenlemeleri gerçekleştirme olanağı sunuyor.

AppChooser’ı yükledikten sonra uygulama kendiliğinden açılmıyor. Siz bir uygulamada paylaşma butonuna dokunduğunuzda Paylaş menüsü seçenekleri olarak Android System ve AppChooser beliriyor. Siz AppChooser’ı seçin.

Araç seçenekleri varsayılan olarak A’dan Z’ye, yani alfabetik olarak sıralıyor. Bunu değiştirmek için arayüzde sol alt kısımda yer alan a>z butonunu kullanabilirsiniz.

Listede A’dan Z’ye ya da Z’den A’ya sıralama yaptırabiliyorsunuz. Bu kısmın uygulama kullanım sıklığına göre düzenlenmesini sağlayabilirsiniz. Frequency‘i seçerseniz en sık kullanılan uygulamaların kısayolları üstte belirecektir.

Listedeki bir uygulamayı gizlemek isterseniz üzerine uzun dokunmanız ve karşınıza gelen ekranda OK butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

AppChooser için geliştirici desteği son bulmuş olsa da uygulamanın stabil çalıştığını gözlemledik. Sorun yaşamadığınız sürece kullanmamanız için bir sebep yok.

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