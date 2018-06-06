Sahip olduğunuz Android telefona Nokia Camera uygulamasını kurmak için izlemeniz gereken aşamalara değineceğiz. Nokia bir dönemler dünyanın en popüler cep telefonu üreticisi konumundaydı. O dönemde mobil dünyada işletim sistemleri çok kısıtlı özellikler sunarken başarılı donanımlar ve fena olmayan tasarımlarıyla sayısız Nokia cep telefonu hayatımıza girdi. Firma akıllı telefonların egemen olduğu günümüzde ise aynı performansı sergileyebilmiş değil.

Windows Phone / Windows Mobile işletim sistemli Nokia Lumia cihazlar esasında başarılı kameralara ev sahipliği yapıyordu. Bu cihazların kamera uygulamalarının arayüzü Android işletim sistemli Nokia Camera uygulamasında da karşımıza çıkıyor. Nokia Camera uygulamasını Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda kullanabilmeniz mümkün.

Android Telefona Nokia Camera Uygulamasını Kurmak

Uygulamayı yükleyebilmek için cihazınızın kamerasının Camera2 API level 3 desteğine sahip olması gerekiyor. Root erişimine ise ihtiyaç yok.

Öncelikle port edilen Nokia Camera uygulamasını buradan edinin. APK dosyasını cihazınıza aktarın ve kurulumu gerçekleştirin. Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Nokia Camera’nın esas olayı Pro modu. Beyaz dengesi, deklanşör hızı, pozlama ve benzeri detayları bu mod ile düzenleyebiliyorsunuz.

Pro modunu etkinleştirmek için arayüzdeki deklanşöre dokunun, basılı tutun ve üst kısma doğru sürükleme hareketi gerçekleştirin. Bu modu devre dışı bırakmak için aşağı doğru kaydırma hareketi yapabilirsiniz. Pro modu hem ön hem de arka kamera için kullanılabilmekte.

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