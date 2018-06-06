Asus VivoWatch BP’den Kan Basıncı, Stres Faktörü ve Konum Takibi

Asus üç yıllık VivoWatch akıllı saatinin selefini açıkladı: VivoWatch BP. Sportif aktivite odaklı tasarlanan saat birçok yeni özellikle geliyor. Bunlardan en dikkat çekici olanları kan basıncı ölçümü ve stres faktörü olmuş.

Söz konusu akıllı saat için piyasadaki en gösterişli ürün denilemez. Fakat ince çerçevesinin altında çok sayıda sensörle geliyor. Elektrokardiyografik (ECG) ve fotofiletsimografik (PPG) sensörleri o anki kan basıncınızı ölçüyor. Bir arada çalışarak daha isabetli sonuçların alınmasını sağlıyorlar. Kan basıncınızın ölçülmesi için parmak ucunuzu ön taraftaki ECG sensörüne 15-20 saniye kadar tutmanız yeterli oluyor.

Asus VivoWatch BP

Kan basıncının yanı sıra cihaz, kalp atışı, uyku kalitesi, stres faktörü ve genel aktivite verileri gibi değerlerin de kaydı tutuluyor. VivoWatch şimdi aktivite halinde olup olmadığınızı otomatik olarak anlayabiliyor. Toplanan tüm veriler HealthAI algoritması kullanılarak Android uygulamasına aktarılıyor ve cihaz size kişisel tavsiyeler ve önerilerde bulunuyor.

Örneğin, bugün kaç adım atmanız ve gece ne kadar uyumanız gerektiğini gösteriyor ve sizi egzersiz yaparken motive etmeye çalışıyor.

Biyometrik verilerin yanı sıra, saatte GPS izleme özelliği de yer alıyor. Bulunduğunuz konum, güvenli bir hafta sonu dağ yürüyüşü için aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşılabiliyor. Batarya süresi de aynı zamanda çok etkileyici. Asus, saatin normal kullanımda 28 gün dayanabildiğini iddia ediyor. Bu da önceki sürüme kıyasla batary performansında iki kat artış demek.

Asya tarafında VivoWatch BP bu temmuz ayının sonunda erişilebilir olacak. Avrupa içinse ağustos ayına işaret edilmiş. Akıllı saat için açıklanan fiyat 169 USD.

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