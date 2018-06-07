AI yani yapay zeka özellikleri hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlamış iken akıllı telefon üreticileri de bu duruma kayıtsız kalamıyor ve cihazlarında yapay zeka ile ilişkili teknolojilere yer veriyor. Tabii yongaseti üreticilerinin de geliştirdikleri çözümlerde bu gelişime ayak uydurmaları şart. Daha çok uygun fiyatlı akıllı telefonlarda gördüğümüz yongasetlerini üreten MediaTek, amiral gemisi konumundaki mevcut yongası Helio P60’ı bu doğrultuda optimize etmeye hazırlanıyor.

MediaTek Helio P60 Yongasetine Yapay Zeka Odaklı Güncelleme Yolda

MediaTek Helio P60 bu yıl başarılı bir çözüm olarak akıllarda yer edinmeyi başardı ve Oppo ile Vivo gibi Çin merkezli üreticilerin akıllı telefonlarına girdi. MediaTek, aynı zamanda TSMC’nin 12 nm üretim teknolojisiyle ortaya koyduğu orta seviye Helio P22 yongasıyla da beğeni topladı.

Orta seviye Helio P22 yongasında AI yetenekleri mevcutken üst düzey Helio P60’ın bu özellikleri ıskalaması şüphesiz can sıkıcı. Firmanın bu duruma kayıtsız kalması söz konusu değil ve bu nedenle Helio P60’ın yapay zeka yetenekleriyle donatılmış güncel bir versiyonu geliştiriliyor.

Güncellenmiş Helio P60’ın yılın ikinci yarısında hazır hale gelmesi bekleniyor. MediaTek yeni orta ve üst seviye Helio yongaseti çözümlerinde yapay zeka yeteneklerine odaklanma düşüncesinde.

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