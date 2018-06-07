Qualcomm’un yeni Snapdragon 850 yongasetiyle ilgili detaylar birkaç gün önce ortaya çıktı, bu yongaseti dizüstü bilgisayar stilindeki cihazlar hedef alınarak geliştirilmiş bir çözüm. Temelde Snapdragon 845’in overclock edilmiş versiyonu olsa da fena olmayan bir başlangıç. Heyecanla beklenen Snapdragon 1000 yongasetinin ise umulandan daha güçlü olabileceği ifade ediliyor.

Yonganın TDP değerinin 12 W’a kadar yükselebileceği konuşulmakta. Bu, neredeyse Snapdragon 850’nin iki katı seviyesinde ve ARM yongaları için çok fazla. Kıyaslama için Intel’in dört çekirdekli ve sekiz izlek destekli 8250U ve 8550U işlemcilerinin 15 W TDP değeriyle geldiğini belirtelim.

Snapdragon 1000 Yongaseti 12 W TDP Değeriyle Gelebilir

Intel’in işlemcilerinin çekirdekleri ARM yongalarındakilere kıyasla hayli büyük ve yazılımların sekiz çekirdekten fazlasıyla çok da iyi işler başaramadığı biliniyor. Peki bu durumda Qualcomm ne yapacak?

Bir olasılık daha büyük ebattaki Cortex-A76 çekirdeklerinin kullanılacak olması. Benzer saat hızlarında % 35 seviyesinde daha yüksek performans sunabiliyor ve bu değer daha çok akıllı telefonlar için geçerli. 2’si 1 arada formdaki taşınabilir bilgisayarlarda soğutma olanakları daha iyi olacağı için saat hızı biraz daha artırılabilir ve daha yüksek performans elde edilebilir.

Qualcomm’un Snapdragon 1000 yongasetinin üretimi için TSMC’nin 7 nm üretim teknolojisini kullanması muhtemel. Ultra taşınabilir bilgisayarlarda Microsoft’un Windows işletim sisteminin ARM versiyonu kurulu olacak. Bu işletim sistemi geçmişi parlak olmayan Windows RT’den daha iyi görünüyor. x86 uygulamalarını destekliyor ama x64 desteği yok.

Yeni yongasetini kullanacak ilk firmanın ASUS olması yüksek ihtimal. Primus adını taşıyan prototipin 1080p ekran ve WiGig kablosuz bağlantıya sahip olduğu söylentileri var.

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