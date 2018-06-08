Çinli ünlü firma Huawei‘nin alt markası olan Honor yine dikkatleri üstüne çekmeyi başarıyor. Günümüzde kalp atış hızı, kan basıncı gibi testleri yapabilen akıllı saatler bulunmaktaydı; fakat Honor bu sefer dünyada bir ilk olan kalp atış hızı sensörü ile donatılmış kablolu kulaklığını tanıttı. Ayrıca bu kulaklığın Hi-Res ses sertifikası da bulunmakta.

Huawei’nin Alt Markası Olan Honor’dan Bir İlk Daha

Firma, Honor Clear ismiyle duyurulan kalp atış hızı sensörüne sahip kulaklığı Çin‘de düzenlenen Honor 9i ve Honor Play akıllı telefonların tanıtıldığı etkinliğinde duyuruldu. Sağ kulaklığın üzerinde kalp atış hızının ölçülmesini sağlayan optik kalp hızı monitörü bulunmakta. Bunun amacı kullancıların stres düzeylerinde bildiri şeklinde uyarı sağlamak.

Honor Clear‘da yer alan Hi-Res sertifikası ile yüksek kalitede ses deneyimi yaşamanız mümkün. Kulaklığın yumuşak kaliteli bir malzemeden yapıldığı, ayrıca uzun süreli kullanımlarda kolaylık sağlaması ve konfor düzeyini yukarılara taşımak için üretildiği söyleniyor. Honor şirketinin optik kalp hızı monitörü ile donatılan bu kulaklığı 20 USD fiyatıyla satışa sürülüyor. Kulaklığın renk seçeneklerine göz atacak olursak şuanlık sadece beyaz rengi bulunuyor.

Asıl sevindirici haber ise kulaklığın Huawei Health adlı uygulama ile tüm Android cihazlarda uyumlu olması sağlanabiliyor. Birden çok kulak ebatlarına uygun klipsler de beraberinde gönderilmekte. Honor şirketi şuan için iOS uyumluluğu hakkında ise bir bilgi vermedi. Ürünün şuan için Türkiye‘de satışa sunulup sunulmayacağı belli değil.