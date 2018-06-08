Motorola, Android One projesi kapsamında Moto X4 akıllı telefonun devamı niteliğindeki yeni One Power modelini kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Cihaz Qualcomm’un orta seviye Snapdragon 636 yongasetinden güç alıyor ve 4 GB RAM’e ev sahipliği yapıyor.

Çentik içeren 6.2 inç genişlikli ekranın Full HD+ çözünürlük değeriyle geldiği belirtiliyor.

Motorola One Power 6.2 İnç Genişlikli Devasa Ekranla Geliyor

Cihazın arka yüzünde 12 MP çözünürlüklü f/1.8 ve 5 MP çözünürlüklü f/2.0 kameralar yer alıyor. Ön yüzde selfie çekimler için 8 MP çözünürlük değerine sahip olan f/2.2 kamera bulunmakta. Daha önce gelen bilgiler selfie kamerasının 16 MP çözünürlük ve f/1.9 diyafram değeriyle geldiğini söylüyordu. O sızıntıda RAM’in de 6 GB olacağı bilgisi mevcuttu ama cihazın iki farklı versiyonu olabileceği de unutulmamalı.

3780 mAh kapasiteli pil içeren Motorola One Power kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemi versiyonuyla çıkacak. Akıllı telefon Android One cihazı olduğu için Android güncellemelerini hızlı şekilde alacak.

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