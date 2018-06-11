Güney Kore’den gelen son bilgilere göre Çin merkezli teknoloji firması Huawei, Samsung Display’den 6.9 inç genişlikli AMOLED paneller sipariş etmiş durumda. Bu paneller bu yılın son çeyreği ya da 2019’un ilk çeyreğinde satışa sunulacak yeni bir akıllı telefon modelinde yer alacak.

Bu zamanlama ise akıllara Mate 20 akıllı telefonu getiriyor. Mate ailesinin üst düzey modeli her yıl son çeyrekte raflardaki yerini alıyor. Bu arada panel düz yapıda, kavisli form söz konusu değil.

Huawei Mate 20 Akıllı Telefon 6.9 İnç Samsung AMOLED Ekran Kullanacak

Mate 20 akıllı telefon 6.9 inç genişlikli ekranla gelirse üst düzey amiral gemisi modeller arasındaki ekran genişliği yarışında ip göğüsleyen model olacak. Samsung’un yeni amiral gemisi cihazı Galaxy Note 9’da 6.38 inç, Apple’ın yeni büyük ekranlı iPhone modelinde ise 6.46 inç genişlikli ekranların bulunması bekleniyor.

Huawei’nin bu agresif hamlesinin anlaşılır bir gerekçesi var. Bu durum firmanın özellikle ana vatanında önem teşkil ediyor. Çinli müşteriler özellikle geniş ekranlı akıllı telefonlara yöneliyor çünkü Çince’deki karakterler ekranda geniş alan tutuyor.

Apple’ın 6.46 inç genişlikli dev bir ekran kullanmayı planlamasında da Çin pazarındaki bu özel durumun payı olduğu belirtiliyor. Huawei gibi Çinli bir firmanın kendi bölgesinde bir Amerikan şirketinin üstünlüğüne razı olması düşünülemezdi.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.