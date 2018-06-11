İthalatçı garantili / yurt dışı Samsung Galaxy A7 2017’ye Android 8.0 Oreo yüklemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Ülkemizde büyük firmaların resmi garantili akıllı telefonları çeşitli internet siteleri ve mağazalarda bir taraftan da ithalatçı garantili şekilde satılmakta ve bu cihazlar hayli ilgi görüyor. Bu durumun sebebi şüphesiz ithalatçı garantili akıllı telefonların resmi firma garantisinde olan cihazlara kıyasla daha uygun fiyatla satın alınabiliyor olması.

Resmi garantili modeller yazılım güncellemeleri Türkiye’de dağıtılmaya başlandığında güncellemeyi genellikle sorunsuz alabiliyor fakat ithalatçı garantili modeller çoğunlukla OTA güncellemelerinden mahrum kalıyor. Bu nedenle yurt dışı / ithalatçı garantili akıllı telefonlara güncellemeyi elle yüklemek gerekiyor.

Galaxy A7 2017 modelinde de bu durumla karşılaşılabiliyor. Neyse ki İthalatçı garantili / yurt dışı Samsung Galaxy A7 2017’ye Android 8.0 yüklemek hiç de zor değil. Bu aşamaları Android Oreo güncelleme bildirimi almayan Samsung Türkiye garantili akıllı telefonunuz için de uygulayabilirsiniz.

İthalatçı Garantili / Yurt Dışı Samsung Galaxy A7 2017’ye Android 8.0 Oreo Yüklemek

Eğer cihazınızın IMEI’si değiştirilmişse bu işlem IMEI’nizin silinmesine veya orijinal haline dönmesine neden olabilir. Bu rehber sadece IMEI numarası pasaporta işlenerek resmi olarak kayıtlı cihazlar içindir.

Odin ile firmware yükleme işlemi cihazdaki tüm verileri sıfırlayacaktır, bu nedenle öncelikle tüm verilerinizi yedeklemelisiniz. Yedekleme için bu rehberdeki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

Öncelikle Samsung’un Smart Switch programını bilgisayarınıza yükleyip akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın ve güncellemeleri bu programla denetleyin. Galaxy A7 2017 için Oreo güncellemesi görünüyorsa güncellemeyi Smart Switch yazılımını kullanarak kurabilirsiniz.

Smart Switch yazılımıyla sonuç alamıyorsanız Google Play mağazasından ücretsiz Phone Info Samsung uygulamasını indirin ve çalıştırın. CSC kodu sekmesinden cihazınızın hangi ülke varyantında olduğunu öğrenin.

Buradan SamMobile sitesine erişin ve Galaxy A7 2017 akıllı telefonunuzun CSC koduna uygun olan firmware dosyasını seçip indirin. Site üye olup oturum açmadan firmware indirme olanağı sunmuyor. Ücretsiz üyelikte indirme hızı hayli kısıtlanmakta, yani dosyanın indirilmesi biraz uzun sürebilir. SamMobile sitesine erişin ve Galaxy A7 2017 akıllı telefonunuzun CSC koduna uygun olan firmware dosyasını seçip indirin. Site üye olup oturum açmadan firmware indirme olanağı sunmuyor. Ücretsiz üyelikte indirme hızı hayli kısıtlanmakta, yani dosyanın indirilmesi biraz uzun sürebilir.