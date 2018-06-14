Oppo Find X’in Heyecan Verici Donanım Bilgileri Sızdı

Yeni bir Twitter gönderisi merakla beklenen sıradaki amiral gemisi Oppo Find X‘in donanım bilgilerini açığa çıkardı. İlk bakışta cihazın Vivo NEX ile oldukça yakın performans bir göstereceği anlaşılıyor. Her iki firmanın birbirleriyle yakından ilişkili olduğu düşünüldüğünde bu aslında şaşırtıcı değil.

Find X, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.4 inç bir ekrana sahip olacak. Böylelikle daha önce ortaya atılan Samsung’un kıvrımlı Super AMOLED ekran fikri destek bulmuşa benziyor. Cihaz Snapdragon 845 yonga setini çalıştıracak ve 8 GB RAM ile 128 GB dahili depolama alanı sunulacak. Telefonun bir diğer önemli özelliği de 3730 mAh bataryası olmuş.

Oppo Find X donanım bilgileri

Arkaya yerleştirilen çift kamera düzeneğinde 20 MP (f/2.0) ve 16 MP (f/2.0) iki adet lens yer alıyor. Bu sensörler 5 kat yakınlaştırma desteği sunarken, özçekim kamerası ise 25 MP (f/2.0) seçilmiş. Eğer telefon tamamen çerçevesiz olur yani çentik kullanılmazsa, özçekim kamerası çene kısmında yer alacak demektir. Vivo NEX’de olduğu gibi kameranın üst taraftan fırladığı bir tasarım da yapılabilir.

Kesin olan bir şey varsa o da ölçülerin 156.7 x 74.2 mm olacağı. Telefon bu anlamda etkileyici bir ekran-gövde oranına sahip olurken 9.6 mm inceliğinde kalmayı başarmış. Parmak izi sensörü tarafında henüz bir söz yok. Ancak önde bulunmayacağı kuvvetle ihtimal. O nedenle ya arka tarafta ya da ekran içinde olabilir. Bunların cevabını 19 Haziran‘daki etkinlikte alacağız.