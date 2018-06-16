Nokia 5.1 Plus (ya da X5) Bluetooth Sertifikası Alıyor

TA-1109 model numarasını taşıyan Nokia 5.1 Plus akıllı telefonu Çin’de hali hazırda bir CCC sertifikası almıştı. Şimdiyse bir sonraki aşama olan Bluetooth sertifikasına kavuştu. Raporda cihaz hakkında çok fazla bilgi verilmemiş olsa da, Mediatek çipsetini kullandığı yazılmış.

Nokia 5.1 Plus ve Bluetooth Sertifikası

Telefon Bluetooth 4.2 desteği ile gelecek. TA-1109’un hangi Nokia cihazı olduğu belirtilmemiş ancak gerçekleştirilen son sızıntıda 5.1 Plus’ın Mediatek yonga setini taşıdığını öğrenmiştik. Yani söz konusu telefon Nokia 5.1 Plus veya Nokia X5 olabilir.

Bunun yanında Nokia X6‘nın TA-1083 ve TA-1116 numaralı iki farklı modeli olduğunu ve bunların da Bluetooth sertifikası aldıklarını hatırlatalım.

Ancak bunların uluslararası modeller olduğunu aktaran kaynaklar da var. Hatırlarsanız Nokia X6 resmiyet kazanmadan önce TA-1116’nın Rusya da bir sertifika kazandığını görmüştük.

Nokia X6 şu anda Çin’e özel fakat HMD cihazın diğer marketlere de giriş yapacağını açıkladı. Bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair detaylar henüz bilinmiyor.

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