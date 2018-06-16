Sony Yeni Bir Xperia Home Başlatıcısı Hazırlıyor

Birkaç gün önceye kadar Sony, neredeyse her akıllı telefonunda kullandığı Xperia Home başlatıcısını artık geliştirmeyeceğini açıklamıştı. Firma aynı zamanda uygulamanın Beta programına da son vermişti.

Yeni Bir Xperia Home Başlatıcısı

Verilen bilgiler o zamanlar kulağa tuhaf gelmiş olsa da, Home ekibinden bir geliştirici olan Erika Prymus konuya açıklık getirmiş görünüyor. Geliştiricinin açıklamasına göre teknoloji devi Sony şimdi yepyeni bir Home uygulaması üzerinde çalışmaya başlamış.

Sebep mi? Hâlâ bilmiyoruz ancak bu durumun Android P ile tanıtılan yeni jest kontrolleriyle bir ilgisi bulunabilir. Sony bu nedenle her şeyi sil baştan yapmaya karar vermiş.

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