Çerçevesiz Nubia Z18 Basın Davetiyeleriyle Doğrulandı

Bugüne kadar Nubia Z18 ile ilgili yapılan tüm sızıntılar ve merak uyandıran paylaşımlar çerçevesiz bir ekrana işaret etmekteydi. Şimdi ortaya çıkan bir davetiye bu heyecan verici iddiayı doğrular nitelikte. Görseldeki Çince metin “geleceği aç” olarak çevriliyor. Yani Nubia Z18’in yeni akımları takip ettiği vurgulanmış.

Çerçevesiz Nubia Z18

Davetiyenin sızdırılmasıyla eş zamanlı olarak, arkaya yerleştirilen parmak izi okuyucusu, dikey çift kamera düzeneği, ses ve güç tuşları, USB Type-C yuvası, mikrofon ve alt kısımda yer alan hoparlör ızgarası gibi cihazın bazı tasarım özelliklerini ortaya koyan özel bir şematik de ortaya çıkmış.

Bir süre önce Z18’i Essential Phone benzeri bir çentikle görmüştük. Cihaz aynı zamanda TENAA tarafından sertifikalandırılmış ve Snapdragon 845 yonga seti ile 6/8 GB RAM, 64/128 GB dahili depolama alanı ve 5.99 inç 1080p+ ekran gibi bir kullanıcının epey ilgisini çekebilecek özellikler sunmaktaydı.

Z18, bakıldığında 24 MP + 8 MP çift arka kamera düzeneğine ve 8 MP tek bir özçekim lensine sahip olacak. Cihazın Android 8.0 Oreo çalıştırması bekleniyor. Çıkış tarihi henüz bilinmiyor ancak davetiyeler dağıtıldığına göre fazla zaman almayacaktır. Gelişmeler için beklemede kalın.

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