Xiaomi Mi A2 11 Dakikalık Videoyla Sızdırıldı

Xiaomi Mi 6X geçtiğimiz nisan ayında Çin’de duyurulmuş ve o zamandan bu yana stok Android‘li kardeşi A2‘nin uluslararası marketlere girişi beklenmekteydi. Her ne kadar cihaz henüz resmileşmemiş olsa da, İspanyol bir teknoloji kanalı Mi A2’nin prototip versiyonunu videoya almaya başardı.

Xiaomi Mi A2 Videoyla Sızdırıldı

Ne yazık ki video internete yüklenmesinden kısa bir süre sonra geri çekildi. 11 dakika uzunluğundaki video Mi A2 ile ilgili çok sayıda detayı ortaya koyuyordu. Kullanılan Snapdragon 660 yonga seti stok Android işletim sistemiyle iyi uyum içinde görünüyor. Videoyu paylaşan PimpiTronic aynı zamanda cihazın çift kamerası ve özçekim kamerasıyla çekilmiş fotoğraflara da videoda yer verdi. Elbette bu fotoğrafların kalitesini videodaki sıkıştırmadan dolayı anlamak pek mümkün değil.

Söz konusu cihazın kamerasının orijinal Mi 6 ile oldukça benzer olduğunu hatırlatalım. Orta sınıf bir cihaz için bunun epey dikkat çekici olduğu söylenebilir.

Cihazın hali hazırda elden ele dolaşmaya başladığı düşünüldüğünde uluslararası çıkışın fazla uzakta olmadığı düşünüyoruz.

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