Huawei P20 Pro’ya Otomatik Süper Yavaş Çekim Özelliği

Aktarılanlara göre Huawei bugün şaşırtıcı bir hamle yaparak P20 Pro model cihazlarına B131 sürüm numarasına sahip yeni bir güncelleme yollamaya başladı. Güncelleme OTA üzerinden dağıtılıyor ve ilginç bir özellik getiriyor.

Huawei bu güncelleme ile sevilen akıllı telefonuna otomatik süper yavaş çekim video kayıt özelliğini kazandırıyor. Kullanıcının önceleri elle kaydet butonuna basması gerektiği yerde P20 Pro artık hareketi algılayarak otomatik olarak süper yavaş çekim modunda kayıt alabiliyor.

Otomatik Süper Yavaş Çekim

Bunun en büyük getirilerinden biri de kaydet butonuna basarken gereken kritik zamanlamanın ortadan kalkması. Zira kayıt bir saniyeden daha az sürdüğünden, kullanıcının butona en doğru zamanda basması gerekiyordu. Bu da zaman zaman bazı anları yakalamayı çok güç kılıyordu. Otomatik algılama özelliği ile bu sorun çözülmüş oluyor.

Otomatik süper yavaş çekim’in yanı sıra güncellemeyle eklenen bir başka özellik de kamera uygulamasındaki yakınlaştırma için kullanılan butonun şimdi biraz daha aşağı alınmış olması. Bu da butona tek elle erişmeyi mümkün kılıyor.

Son olarak Google’ın Android işletim sistemi için düzenli olarak yayımladığı güvenlik yamasının 1 Temmuz 2018 sürümünün de eklendiğini belirtelim.

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