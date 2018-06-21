Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro Android 8.1 İçin Hazır

Çinli popüler akıllı telefon üreticisi Huawei, sevilen akıllı telefonları Mate 10, Mate 10 Pro ve Mate 10 Porsche Design için EMUI 8.0 işletim sisteminin açık beta sürümünü başlattı. Söz konusu yeni yazılım Android 8.1 Oreo üzerine inşa edilmiş, yani Google’ın yayımlamış olduğu son OS sürümüne işaret ediyor.

Huawei Mate 10 ve Android 8.1

EMIUI 8.1 şu an için Çin’deki kullanıcılara sunuldu ve yalnızca söz konusu modeller hedef alındı. Honor Play‘de ilk kez kullanılan GPU Turbo özelliğinin de bu güncellemeye dahil edildiğini görüyoruz. Zira Huawei bir süre önce bu teknolojiyi diğer modellerinde de kullanacağının sözünü vermişti. İşte şimdi bu sözünü gerçekleştiriyor.

EMUI 8.1 için uluslararası bir çıkışın yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. Daha doğrusu şirketten bir açıklama yapılmadı. Eğer bu olursa sizi kesinlikle bilgilendireceğiz. İyi haberse, şirket şu anda Mate 10 lite için Android 8.1’i hazırlamakla meşgul. Final sürümünün önümüzdeki haftalarda yayımlanması bekleniyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.