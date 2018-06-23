Xiaomi Redmi 6 Pro Kamerası Gerçekten Ne Kadar İyi?

Önceki haberimizde söylediğimiz gibi Xiaomi Redmi 6 Pro hakkında hemen her şeyi öğrenmiş durumdayız. Tek eksik telefonun etiket fiyatı ve belki de kamera performansıydı. İkincisi için artık daha fazla beklememize gerek kalmadı.

Xiaomi Redmi 6 Pro Kamera Örnekleri

Zira Xiaomi bile bu noktada pes etmiş görünüyor. Şirket cihazla kaydedilmiş bazı örnek fotoğrafları basına sundu. Fotoğrafların tümü portrelerden oluşuyor ve farklı ışıklandırmalara sahipler.

Fotoğraflar elbette bazı sıkıştırmalardan geçirilmiş ancak çift kamera düzeneğinin ne kadar iyi çalıştığıyla ilgili aşağı yukarı bir fikir edinebiliyoruz. TENAA’dan aldığımız bilgilerde telefonun 12 MP ve 5 MP iki ana kamerası olduğunu öğrenmiştik.

İkincil kamera derinlik algılama özelliğine sahip. Xiaomi Redmi 6 Pro’nun ön kamerası ise yine 5 MP çözünürlükte. Kamera yazılımına bazı yapay zeka işlevleri eklenmiş. Bunlara AI beauty ve AI portrait modları örnek gösteriliyor.

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