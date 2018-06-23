Xiaomi Redmi 6 Pro’nun Resmi Fotoğrafları Paylaşıldı

Xiaomi Redmi 6 Pro‘nun önümüzdeki iki gün içinde duyurulması bekleniyor. Gerçekleşen yoğun sızıntılarla birlikte cihaz neredeyse aramızda diyebiliriz. Zira telefonun fiyatı dışında hakkında hemen hemen her şeyi öğrenmiş bulunuyoruz.

Xiaomi Redmi 6 Pro Çift Kameraya Sahip Olacak

Yapılan son iki sızıntıda cihazın gerçek görüntülerine ve işlenmiş basın görselleriyle karşılaşmıştık. Bu medyalarla birlikte Redmi 6 Pro’nun tasarımı aşağı yukarı anlaşılmıştı. Ancak şimdi paylaşılan görüntülerin niteliği resmi olmaları.

Telefonda micro USB şarj yuvasının olacağı doğrulandı. Cihazın gövdesi alüminyum ve ekranı 19:9 en/boy oranına sahip. Çerçeveleri üst sınıf cihazlara göre daha kalın ancak arka tarafta bir parmak izi okuyucusu, IR blaster’ı ve çift kamerası var.



Fotoğrafların yanı sıra donanımı hakkında da birçok şey biliyoruz. Çipset Helio P60 ya da Snapdragon 625 olacak. Her iki çözüm de 2.0 GHz hızında sekiz adet çekirdek barındırıyor ve benzer performans veriyor. Ekran 5.84 inç FHD+ olacak ve depolama tarafında 2 GB / 16 GB veya 3 GB / 32 GB seçeneklerini göreceğiz. Ana kameralar 12 MP + 5 MP çözünürlükteler ve batarya 4.000 mAh kapasitede olacak.

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