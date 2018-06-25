Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta sesli ve görüntülü grup görüşmeleri yapmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alacağız. WhatsApp grup arama özelliğini nihayet tüm kullanıcıların kullanımına açtı. Bu özelliğin herkes için kullanıma sunulmasıyla birlikte biz de küçük bir rehber hazırlamak istedik. Grup konuşmaları daha önce uygulamanın Beta sürümünde, sınırlı sayıda kullanıcının hizmetine sunulmuştu. Akıllı telefon kullanıcıları artık favori anlık mesajlaşma uygulamalarında grup sohbet özelliğinden yararlanabilecek.

Grup görüşmeleri hem sesli hem de görüntülü olarak gerçekleştirilebiliyor. WhatsApp‘ta sesli ve görüntülü grup görüşmeleri yapmak için akıllı telefonunuzdaki WhatsApp uygulamasını son sürüme güncellemelisiniz.

WhatsApp: Sesli ve Görüntülü Grup Görüşmeleri Yapmak

Bu aşamaları Android işletim sistemli akıllı telefon üzerinden anlattık fakat aynı işlemler WhatsApp’ın iOS versiyonunda da geçerli.

Öncelikle WhatsApp uygulamasını açın ve grup sohbette olmasını istediğiniz bir arkadaşınızla olan konuşmanızı görüntüleyin.

Arayüzde sağ üst kısımda görüntülü konuşma için arama yapılmasını sağlayan kamera ve sesli arama yapılmasını sağlayan telefon ahizesi simgeli butonlar mevcut. Bunlardan yapmak istediğiniz görüşme çeşidine göre uygun olanına dokunun. Call ile devam edin.

İlgili kişi çağrıya yanıt verdikten sonra görüşmeye başka bir arkadaşınızı dahil etmek için sağ üst kısımdaki butonu kullanın. Açılan listeden görüşmeye dahil etmek istediğiniz kişiyi seçin.

Aynı işlemi uygulayarak konuşmaya başka kişiler eklemeyi sürdürebilirsiniz. Grup sohbetinde 4 kişi olduğunuzda görüşmeye kişi ekleme butonu kaybolacaktır. Grup konuşmasına diğer katılımcıların yeni kişi ekleyebilmesi mümkün.

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