Android‘li akıllı telefonlarda IGTV Videolarını İndirmek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Popüler sosyal ağ platformu Instagram kısa süre önce yeni uygulaması IGTV‘yi kullanıcılarla buluşturdu. IGTV Android ve iOS işletim sistemli cihazlara Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden yüklenebiliyor. IGTV ile kullanıcılar 60 dakika uzunluğa kadar olan videoları yayınlayabiliyor. IGTV videolarını IGTV uygulaması ve resmi Instagram uygulamasından izleyebilmek mümkün.

IGTV’de videoları çevrimdışı izlemek üzere indirme özelliği sunulmuyor. Daha sonra, internet bağlantınızın olmadığı anlarda izlemek için IGTV Videolarını İndirmek isteyebilirsiniz. Bunun için üçüncü parti bir uygulamaya ihtiyacınız olacak.

Android: IGTV Videolarını İndirmek

IGTV’den video indirmek için yararlanmanız gereken uygulama Video Downloader for IGTV – SAVEO adını taşıyor. Instagram’dan resim ve video indirme işlevine sahip olan uygulama aynı zamanda IGTV videolarını da indirebiliyor.

Saveo uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın, cihazın depolama birimine erişim izni talep edecektir. Allow butonunu kullanarak onay verin.

IGTV ya da Instagram uygulamasını Saveo arayüzünde sağ üst kısımda yer alan butona dokunarak açın.

İndirmek istediğiniz videoyu paylaşan hesabı görüntüleyin. Videoyu açın. Sol alt kısımda yer alan, üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun. Karşınıza gelen seçenekler arasından Copy Link‘e dokunun.

Saveo uygulaması otomatik olarak açılacaktır. İndirme butonuna dokunun. Video indirilmeye başlanacaktır, ilerlemeyi bildirim çubuğundan takip edebilirsiniz.

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