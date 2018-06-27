Güney Kore merkezli teknoloji firması LG, G7 ThinQ akıllı telefonu için yeni bir yazılım güncellemesi hazırladı. Güncelleme ile birlikte akıllı telefonun kamerasına önemli bir yenilik kazandırılıyor: 60 FPS 4K video kaydı. Kamera uygulamasındaki Settings menüsünden Video resolution bölümüne girildiğinde UHD 16:9 (60fps) 3840×2160 seçeneğinin eklendiği görülüyor.

LG G7 ThinQ Akıllı Telefona 60 FPS 4K Video Kayıt Özelliği Kazandırıldı

G7 ThinQ akıllı telefon kullanıma sunulduğunda esasen 4K video kaydedebiliyordu fakat bu kayıt saniyede 30 kare ile sınırlıydı. Artık saniyede 60 kare desteği ile daha akıcı videolar kaydedilebilecek.

Saniyede 60 kare 4K video kaydı özelliğinde süre sınırlaması var. G7 ThinQ akıllı telefonda bu süre 6 dakika olarak belirlenmiş.

Güncellemeyle birlikte otomatik modda daha keskin sonuçlar vaat ediliyor. Flash’la daha iyi çekimler için Super Bright modu sunuluyor. Kırmızı ve yeşil renklerin işlenmesi sürecinde de iyileştirmeler söz konusu.

Güncelleme ilk etapta Güney Kore’de cihazlara ulaşmaya başladı. Diğer ülke ve bölgelerde de önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

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