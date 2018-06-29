Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla IGTV’de kanal oluşturmak için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Instagram’ın kullanıma sunduğu IGTV, popüler video paylaşım hizmeti YouTube’la rekabet etmeye hazırlanıyor. Bazı kişiler bizce çok iddialı bir açıklama olsa da IGTV’nin YouTube’u gelecekte geride bırakacağını ifade ediyor. IGTV ile Instagram kullanıcıları 60 dakikaya kadar uzunluktaki videoları yayınlama olanağına kavuşuyor. IGTV videoları şu an resmi Instagram ve IGTV uygulamalarından izlenebilmekte.

Siz de IGTV ile kendi videolarınızı yayınlamak isteyebilirsiniz. Bunun için öncelikle IGTV’de kanal oluşturmak gerekiyor. İşlem hayli basit, aşamaları basitçe izlemeniz yeterli olacaktır.

Android ve iOS: IGTV’de Kanal Oluşturmak

IGTV’de kanal oluşturmak için Instagram ya da IGTV uygulamasını kullanabilirsiniz.

IGTV Uygulamasını Kullanarak

Google Play ve App Store uygulama mağazalarından resmi IGTV uygulamasını ücretsiz yükleyebiliyorsunuz.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın. Instagram hesabınızla oturum açın. Arayüzde sağ kısımda dişli çark simgeli bir buton bulunmakta, ona dokunun.

Settings ekranı açılacaktır, buradaki Create Channel seçeneğine dokunun.

Sonraki aşamalarda IGTV tanıtımı yer alıyor. Next butonlarına dokunarak bunları atlayabilir ve Create Channel butonunu kullanarak kanalınızın oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Kanalınız otomatik olarak Instagram kullanıcı adınızı alacaktır. Instagram profil avatarınıza dokunarak kanalınızı dilediğiniz zaman kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Instagram Uygulamasını Kullanarak

IGTV kanalınızı oluşturmak için Instagram uygulamasından da faydalanabiliyorsunuz.

Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve arayüzde sağ üst kısımda bulunan yeni IGTV butonunu kullanın.

Arayüzde sağ kısımda dişli çark simgeli bir buton bulunmakta, ona dokunun. Create Channel‘ı seçin.

Sonraki aşamalarda IGTV tanıtımı yer alıyor. Next butonlarına dokunarak bunları atlayabilir ve Create Channel butonunu kullanarak kanalınızın oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

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