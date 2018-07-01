Sony Mobile, Türkiye’deki Tüm Operasyonlarına Son Verebilir

Sony‘nın Mobile bölümü bir süredir sıkı bir değişiminden geçiriliyordu. Bundan bir süre önce CEO Kaz Hirai’nin şirketten ayrıldığı haberini almıştık. Japon devi artık mobil bölümünün de tıpkı oyun departmanı gibi canlanmasını istiyor ve bunun için aktif adımlar atmaya başladı.

Meşhur sızıntılara imza atan Evan Blass’den gelen yeni bir habere göre şirket Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’daki pazarlardan çekilmek üzere. Evet, kaynağa göre Sony bu marketlere tamamen elveda diyebilir.

Sony, Türkiye’den Çekilmeyi İstiyor Olabilir

Sony’nin mobil bölümünün kapanacağı haberi aslında o kadar da beklenmedik değil. Şirketin akıllı telefon pazar payı bir süredir sert inişteydi. Ancak yine de departmanın ekim ayı itibariyle tümüyle bu bölgelerden çekileceğini iddia etmek kulağa biraz uçuk geliyor. Zira Evan Blass bunu belirtmiş. Twitter gönderisinin ardından bir Sony yetkilisi olayı doğrular nitelikte şöyle bir açıklama yaptı:

Kârlı büyümeyi sürdürmek için süregelen tedbirlerimizin bir parçası olarak, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki pazar durumunu dikkatle izliyor ve iş fizibilitemizi inceliyoruz.

Paylaşılan son satış raporlarında birçok Çinli üreticinin Afrika ve Orta Doğu’da hem birinci hem de ikinci çeyrekte yüzde 15 ile 40 arasında büyüme yakaladığı kaydedilmişti. Bu da firma üzerinde fazladan bir baskı oluşturmuş olabilir. Xperia satışlarının zayıflığı büyük ölçüde ürünlerin yeterince hızlı biçimde yenilenmemesinden kaynaklanıyor.

Bu potansiyel önlemler departmanının diğer ülkelerdeki faaliyetlerine devam edebilmesi için alınıyor. Ülkemizin de dahil olduğu söz konusu bölgelerdeki zayıf performans, pazardaki yeni teknolojik hamlelerle birlikte kısa süre içerisinde değişecek görünmüyor.

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