Şimdiye kadar piyasada hali hazırda Snapdragon 845 yonga setini çalıştıran yalnızca tek bir Vivo akıllı telefonu vardı. Bu da özellikle dünya kupasında neredeyse her maçta reklamını gördüğümüz Vivo NEX ailesindeki NEX S‘di. Ancak gelişmeler bakılırsa şimdi bir başkası daha yolda olabilir.

Snapdragon 845 Çalıştıran Vivo 1805 ile Tanışın

“Vivo 1805” isimli yeni bir cihaz Geekbench 4 test uygulamasında görüntülendi. Cihaz Qualcomm’un şimdiye kadarki en hızlı çipsetini kullanıyor ve Android 8.1 işletim sistemini çalıştırıyor. RAM tarafında 8 GB değerini görüyoruz ve etkileyici olduğu söylenebilir. NEX S ile 1805’in almış olduğu puanlar neredeyse birbirleriyle aynı. Bu da akıllara aynı cihaz olabilecekleri ihtimalini getiriyor.

Vivo, Snapdragon 845 kullanan birden çok cihaz çıkarmayı planlanıyor olabilir. Zaten Snapdragon 660’ın kullanıldığı Z1, V9 6 GB, X21 ve X21 UD gibi çok sayıda cihazı piyasaya sunmuş durumdalar. Bu anlamda premium orta sınıfın hayli kalabalıklaştığı söylenebilir. O nedenle bir başka amiral gemisi daha görmek kötü bir fikir gibi gelmiyor.

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