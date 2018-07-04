Haziran Ayının En Hızlı Akıllı Telefonları Açıklandı

Popüler test uygulaması AnTuTu geçtiğimiz ayın (haziran) akıllı telefon benchmark raporunu yayımladı. Tabloda en hızlı 10 akıllı telefon listeleniyor ve bu kez bazı değişikliklerin gerçekleştiğini görüyoruz.

Haziran Ayının En Hızlı Akıllı Telefonları

Beklendiği gibi listedeki telefonların neredeyse hepsi Snapdragon 845 yonga setini taşıyor. Ancak her biri farklı şekilde tasarlandığından farklı termal eşiklere sahipler. Aynı zamanda farklı Android sürümlerini çalıştırıyorlar ve bu sonucu az da olsa etkiliyor.

Listenin birinci sırasında Xiaomi’nin Black Shark’ı var. Bunun ardından henüz yeni tanıtılan Vivo NEX S geliyor. Üçlü OnePlus 6’nın da yerini almasıyla tamamlanmış oluyor.

Geriye kalan telefonlar sırasıyla şöyle: Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Mi Mix 2S, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 ve ZTE nubia Red Magic.

Burada ZTE nubia Red Magic’in Snapdragon 835 çalıştıran tek cihaz olduğunu belirtelim. Ayrıca listede Galaxy S serisi cihazların yalnızca Snapdragon sürümleri yer alıyor.

Tüm testler AnTuTu’nun 7. sürümü ile yapılmış ve sonuçlar ortalamaları yansıtıyor. Veriler haziran ayını kapsıyor ve sadece en az 1000 kez test edilmiş cihazlar göz önüne alınıyor.

Soru ve görüşleriniz için forum sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın.