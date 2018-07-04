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Kapaklı Samsung W2019 Çift Kamerayla Gelecek

samsung w2019

Samsung‘un sıradaki Android kapaklı telefonu W2019, “Project Lykan” kod adını taşıyor ve çift kamera düzeneğine sahip olması bekleniyor.

Kapaklı Samsung W2019 Çift Kamerayla Gelecek

Kameranın Samsung Galaxy S9+’da kullanılan ve Galaxy Note9’da da yer alacak olan 12 MP ana sensöre sahip bir düzenek olacağı düşünülüyor. Bu lensin açıklığı f/1.5 ve f/2.4 arasında değişirken, ikinci telefoto kamerasıyla 12 MP çözünürlük ve f/2.4 lens açıklığı sunuluyor.

Samsung Galaxy W2018 geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta Çin marketi için tanıtılmıştı ve bu anlamda W2019 için aynı şeyin yapılması bekleniyor. Yeni kapaklı Samsung telefonun yaklaşan Galaxy S10 ve S10+’dan birkaç ay önce çıkacağı düşünülüyor.

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