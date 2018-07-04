Samsung‘un sıradaki Android kapaklı telefonu W2019, “Project Lykan” kod adını taşıyor ve çift kamera düzeneğine sahip olması bekleniyor. Kapaklı Samsung W2019 Çift Kamerayla Gelecek Kameranın Samsung Galaxy S9+’da kullanılan ve Galaxy Note9’da da yer alacak olan 12 MP ana sensöre sahip bir düzenek olacağı düşünülüyor. Bu lensin açıklığı f/1.5 ve f/2.4 arasında değişirken, ikinci telefoto kamerasıyla 12 MP çözünürlük ve f/2.4 lens açıklığı sunuluyor.

Samsung Galaxy W2018 geçtiğimiz yıl 1 Aralık’ta Çin marketi için tanıtılmıştı ve bu anlamda W2019 için aynı şeyin yapılması bekleniyor. Yeni kapaklı Samsung telefonun yaklaşan Galaxy S10 ve S10+’dan birkaç ay önce çıkacağı düşünülüyor.

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