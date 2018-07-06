Apple, 2020’ye Kadar Intel Çiplerini Bırakacak

Apple ve Qualcomm birbirlerine dava açarak ilişkilerini tehlikeye atadursun, Cupertino merkezli şirketin bir çip üreticisi olarak Intel’den de vazgeçmeyi düşündüğü bildiriliyor. Bir kaynağa göre, Intel modem, Wi-Fi ve Bluetooth’u içine alan çipler geliştirmeyi durdurdu ve çalışanlar diğer projelere geçmiş durumda.

Apple, Intel’den Çip Almaktan Vazgeçmek İstiyor

Intel yöneticileri bir süre önce Apple’ın kendilerinin en önemli mobil müşterisi olmasını beklediklerini söylemişti. Firmanın planları 2019 ve 2020 cihazlarını kapsıyor. Bu nedenle bu yılın iPhone’larında yongaların büyük bir kısmı hâlâ Intel’den tedarik edilmiş olacak.

Akıllı telefonlarda 5G çipleri 2019’da piyasaya sürülecek olsa da, ağ adaptasyonu hâlâ biraz yavaş. 2020’de gigabit hız seviyesinin büyük ölçekte kullanıma sunulması bekleniyor. Bu da şirketin büyük olasılıkla yeni bir 5G iPhone çıkaracağı ve aynı zamanda yeni Wi-Fi standardı olan WiGig’i (802.11ad) destekleyeceği tarih olacak.

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