Android‘li akıllı telefonlara Anonimsin uygulamasını yükleme ve hesap oluşturma işlemi için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Anonimliğin hayli değerli olduğu dönemleri yaşıyoruz. Son günlerde arkadaşlara söylenmek istenilen şeylerin anonim yani kimliği gizleyerek gönderilebilmesini sağlayan hizmetler kullanıcılar tarafından ilgi görmeye başladı. Sarahah geçtiğimiz aylarda hayli ilgi toplamıştı. Ancak kullanıcıların cihazlarından veri çekmesi ve sunucularında sürekli sorunlar yaşanması nedeniyle gözden düştü. Şimdi karşımızda yerli bir çözüm var.

Ücretsiz bir servis olan Anonimsin tamamen Türkçe tasarlanmış ve anonim mesajlar alıp gönderebilmenizi sağlıyor. Sisteme kaydolduktan sonra size verilen özel linki sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızdan dürüst mesajlar alabiliyorsunuz. Mesajlar anonim, kimin gönderdiğini bilmek mümkün değil. Siz de başkalarına anonim mesajlar gönderebiliyorsunuz. Mesaj göndermek için servise kaydolmak gerekmiyor.

Anonimsin Uygulamasını Yükleme ve Hesap Oluşturma

Anonimsin’i web sayfasından ya da Android uygulaması aracılığıyla kullanabiliyorsunuz. Maalesef henüz iOS uygulaması bulunmuyor. Bu platform için uygulama hazırlanıp hazırlanmayacağı konusunda bir bilgiye de rastlamadık.

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında uygulamayı aratın ya da aşağıdaki widget’a dokunun.

Google Play’de Yükle butonunu kullanın.

Kurulumun ardından Aç butonunu kullanarak uygulamanın çalıştırılmasını sağlayın.

Arayüz çok iddialı olmasa da görevini yerine getirebiliyor. Reklamlar bizleri karşılıyor. İlk açılışta uygulamanın ne amaçla geliştirildiği konusunda bilgi veriliyor. Aşağı doğru kaydırma yapın.

Ücretsiz Kayıt Ol butonuna dokunun.

Ad, soyad, cinsiyet, kullanıcı adı, e-posta ve parola bilgilerinizi girin / oluşturun. Cinsiyeti gizleme imkanı var.

Hesabınız oluşturulacaktır. Arayüzde Anonimsin hesabınızın bağlantısı sunuluyor. Bu bağlantıyı kopyalayıp sosyal ağ hesaplarınızda paylaşarak arkadaşlarınızın size bu bağlantı aracılığıyla dürüst ve anonim mesajlar göndermesini talep edebilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.