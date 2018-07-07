Günümüzde internet bağlantı olanaklarının iyi noktalara gelmesi ve akıllı telefonların artık herkesin cebine girmesiyle birlikte müzik dinleme alışkanlıkları da değişti. Artık kullanıcılar akıllı telefonlarında MP3 dosyaları depolamak yerine Spotify ve Apple Music gibi çevrimiçi müzik akışı sunan hizmetleri kullanmayı tercih ediyor.

Şubat ayında bazı otoriteler Apple Music’in yaz sonunda Spotify’dan daha fazla ücretli aboneye ulaşacağı konusunda tahminler yürüttü. Duruma bakılırsa Apple’ın müzik servisi ABD’de rakibi Spotify’ı ücretli abone sayısı anlamında geride bırakmayı başardı.

Apple Music O Ülkede Spotify’ı Geride Bıraktı

Şu an Apple Music ve Spotify’ın ABD’de 20 milyonu biraz aşan sayıda ücretli aboneye sahip olduğu belirtiliyor. Apple bünyesine kattığı Tidal ve Sirius XM gibi paketlerle avantaj elde etti.

Apple Music’in büyüme hızı rakibine erişmesinde önemli rol oynadı. Servis her ay % 5 büyürken rakip Spotify’da büyüme hızı % 2 seviyelerinde.

Tabii Spotify global pazarda hala lider konumda. Spotify’da 70 milyon ücretli abone ve 90 milyon ücretsiz hesap bulunurken Apple Music 45 milyon ücretli abone ile 5 – 10 milyon ücretsiz hesaba ulaşabilmiş durumda.

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