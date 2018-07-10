Bir düzenleyici kurum tarafından yayımlanan fotoğraflar Samsung‘un sıradaki iki yeni tabletini ilk kez ortaya çıkarıyor. Bunlar Galaxy Tab A2 10.5 ve Galaxy Tab Advanced2. Her ikisi de Samsung Galaxy Tab 10.1 (2016)’nın yerini alacağa benziyor.

Samsung Galaxy Tab A2 (10.5) ve Tab Advanced2 Sızdı

Samsung Galaxy Tab A2 10.5 (SM-T590/SM-T595)

Samsung Galaxy Tab A2 10.5’in 10.5 inç 1920 x 1200 piksel bir ekranı bulunuyor. Tabletin çerçeveleri göreceli olarak daha ince ve donanım anlamında Galaxy Tab S4’ün altında olması bekleniyor.

Önceki Galaxy Tab modellerine göre en büyük farklılık ana ekran tuşunun kullanılmaması olmuş. Bunun yerine ekrandaki navigasyon tuşları tercih edilmiş. microUSB yerine USB-C şarj yuvasına sahip olması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab A2 10.5 ismi sertifikasyon işlemleri için kullanılıyordu. Cihaz piyasaya çıktığında Galaxy Tab A2 XL ya da Galaxy Tab A2 (10.5) adını alabilir.

Samsung Galaxy Tab Advanced2 (SM-T583)

Samsung Galaxy Tab Advanced2’nin Galaxy Tab 10.1 (2016)’nın biraz yenilenmiş versiyonu olması bekleniyor. 10.1 inç 1920 x 1200 piksel ekran, Exynos 7870 çipset ve 3 GB RAM ile 7300 mAh batarya gibi donanım özelliklerini koruyacağı düşünülüyor.

Değişiklikler arasında ana ekran tuşunun kaldırılması ve bunun yerine sanal yön tuşlarının eklenmesi var. Ayrıca microUSB’den USB-C’ye geçiş yapılmış.

Her iki tablette FCC, Bluetooth ve Wi-Fi gibi tüm önemli sertifikaları aldı. Kısacası tabletlerin raflarda yerini almaya hazır oldukları söylenebilir.

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