Instagram Direct Mesajlarını Yıldızlayarak İşaretlemek ve Filtrelemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Temmuz 2018 itibariyle Instagram’ın tüm dünyada 1 milyarı aşkın sayıda kullanıcıya ulaştığını biliyoruz. Instagram’da kullanıcıların büyük bir kısmı birbirleriyle iletişim kurmak için Instagram Direct mesajlaşma sisteminden faydalanıyor. Biraz aktif bir kullanıcıysanız Instagram DM kutunuz birkaç hafta içerisinde mesajlarla dolup taşabilir. Sizin için önem teşkil eden ya da mühim bilgiler içeren mesajları bu yoğun içerikler arasından bulmakta zorlanabilirsiniz.

Instagram bu durumun farkında olduğu için sizin için önemli olan mesajları yıldızlama yaparak bu mesajların işaretlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz üzere işaretlenmiş mesajlara kolay erişim imkanı sunulmakta. Instagram Direct Mesajlarını Yıldızlayarak İşaretlemek ve Filtrelemek oldukça kolay.

Instagram Direct Mesajlarını Yıldızlayarak İşaretlemek ve Filtrelemek

Öncelikle Instagram uygulamasını açın ve arayüzde sağ üst kısımda bulunan kağıttan uçak simgeli butona dokunarak DM kutunuza erişin.

Dilediğiniz bir konuşmayı görüntüleyin. Arayüzde sağ üst bölümde yer alan yıldız simgeli butona dokunun.

Alternatif olarak tüm konuşmaların listelendiği arayüzde dilediğiniz konuşmanın üzerine dokunup basılı tuttuktan sonra beliren menüdeki Star seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yıldızlayarak işaretlenmiş mesajlara dahil ettiğiniz konuşmalara daha sonra filtreleme yaparak kolayca erişebilmek içinse Instagram Direct mesajların yer aldığı arayüze gidin.

Üst kısımdaki arama kutucuğunun hemen yanında bulunan filtreleme butonuna dokunun.

Açılan menüden Starred‘ı seçin. Yıldızlama yaptığınız, yani işaretlediğiniz mesajlaşmalar listelenecektir.

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