LG G6‘nın Android Oreo güncellemesini almasıyla birlikte artık şirket orta sınfta yer alan Q6 serisine odaklanmaya başladı.

LG Q6 Android 8.0 Oreo Almaya Başladı

Güney Koreli kullanıcılardan gelen raporlara bakılırsa LG Q6’lar an itibariyle Android Oreo almaya başladı. LG Q6 bu güncellemeyle birlikte hem Oreo ile gelen bazı alışılmış özelliklere hem de LG’nin bizzat eklediği yeni işlevselliklere kavuşuyor.

Q6 şimdi DTS:X 3D stereo ses desteğine sahip. Aynı zamanda kamera LED’i de artık özelleştirilebiliyo ve aramalarda, mesajlarda ya da müzik esnasında LED’in yanması sağlanabiliyor. Kamera uygulamasına QR kod tarama desteği ekleniyor. Üçüncü parti QR kod uygulamalarına olan ihtiyaç böylece son buluyor.

Uygulama boyutu itibariyle biraz heybetli (1170 MB) ve cihazın diğer varyasyonları için gönderimlerin ne zaman başlayacağı henüz net değil, Q6+ ve Q6 alpha gibi. Ayrıca Oreo’nun uluslararası sulara açılacağı tarih henüz açıklanmamış. Dünya genelindeki Q6 sürümleri arasında arayüz ve donanım anlamında küçük farklılıklar olduğu düşünülürse, bunun fazla uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.

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