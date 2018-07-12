Sony’nin çift kamera çılgınlığını yakalaması biraz zaman almıştı ve ilk kez XZ2 Premium’da buna rastlamıştık. Şimdiyse bir adım daha ileri gidilerek yaklaşan XZ3 amiral gemisinde tam dört kameraya yer vereceği iddia ediliyor.

Sony Xperia XZ3 İçin Ön ve Arkada Çift Kamera İddiası

Cihazla ilgili bu noktada pek bir bilgi yok. Ancak Sony’nin iki yılda bir amiral gemisi çıkarma alışkanlığı düşünüldüğünde XZ3’ün en geç iki ay içerisinde gelmesi bekleniyor. Muhtemelen Berlin’de düzenlenecek bu yılki IFA‘da olacak.

Sızdırılan fotoğraf telefonun hem ön hem de arka yüzünde ikişer kamera kullanılacağını gösteriyor. Sensörlerin potansiyelleri hakkında herhangi bir şey bilinmiyor. Fakat sensörler dikkatlice incelendiğinde Xperia XZ2 Premium‘da bulunanlarla ciddi benzerlik gösterdikleri göze çarpıyor.

Tabii sızdırılan modüllerin Xperia XZ3’e ait olduğunun bir garantisi yok. Bu habere imza atan Japon medyası kaynağın hatırı sayılır olduğunu söylemiş. Cihazla ilgili daha önce de bir çift kamera iddiasına rastlamıştık. Bunu cihaza ait olduğu söylenen aşağıdaki fotoğrafta görüyorduk.

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