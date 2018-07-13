Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a Bildirimler İçin Yeni Okundu Olarak İşaretle Özelliği Android platformunda geliyor. Uygulamanın 2.18.214 sürüm numaralı Beta versiyonuna eklenen yeni özellikle kullanıcılar bildirim çubuğundaki yeni bir etkileşim yönteminden faydalanabilecek gibi görünüyor fakat bu özellik şu anda aktif değil.

Android: WhatsApp’a Bildirimler İçin Yeni Okundu Olarak İşaretle Özelliği Geliyor

Şu ana dek Android’li akıllı telefonlardaki WhatsApp’a mesaj geldiğinde bildirim çubuğunda WhatsApp bildirimi beliriyordu ve burada hızlı şekilde cevap yazmayı sağlayan seçenek bulunmaktaydı. Bir diğer alternatif ise elbette bildirimi sağa ya da sola doğru kaydırarak bildirim çubuğundan uzaklaştırmaktı.

Güncel versiyonda ise faaliyetlerini Facebook çatısı altında sürdüren firmanın uygulamasına yeni Mark As Read – Okundu Olarak İşaretle butonu eklenmiş vaziyette. Bildirim çubuğunda beliren bir WhatsApp mesajını kolayca okundu olarak işaretlemeniz mümkün hale geliyor. Karşı taraf gönderdiği mesajın okunduğu bilgisini ünlü mavi tick’ler ile almış oluyor.

Duruma bakılırsa WhatsApp yeni özelliği kısa süre içerisinde aktif hale getirecek ve Beta testçilerinin deneyimlemesini sağlayacak. Firmanın yine bildirim çubuğu için bir sessize alma butonu üzerinde çalıştığı da ifade ediliyor.

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